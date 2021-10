Il blocco stradale del 12 ottobre e il blackout globale: le nuove proteste nelle chat dei No Green pass (Di martedì 12 ottobre 2021) Un blocco stradale annunciato per il 12 ottobre e da mandare avanti fino al ritiro del Green pass, e poi revocato. E altre date da segnare sul calendario della protesta: il 15, il 16 e il 30 ottobre. Il variegato mondo dei No Green pass si organizza sui canali Telegram dopo gli scontri di Piazza del Popolo. Gli attivisti inondano le chat cercando di organizzare i prossimi eventi contro quella che definiscono «dittatura sanitaria». Ma dopo gli arresti sono più cauti. E allora ecco anche la proposta (che secondo loro viene dalla Francia) di un “blackout globale” di 21 minuti: «Taglieremo tutti l’elettricità e spegneremo telefoni, cellulari, social network (Facebook, WhatsApp, ecc.). Questa è la nostra ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Unannunciato per il 12e da mandare avanti fino al ritiro del, e poi revocato. E altre date da segnare sul calendario della protesta: il 15, il 16 e il 30. Il variegato mondo dei Nosi organizza sui canali Telegram dopo gli scontri di Piazza del Popolo. Gli attivisti inondano lecercando di organizzare i prossimi eventi contro quella che definiscono «dittatura sanitaria». Ma dopo gli arresti sono più cauti. E allora ecco anche la proposta (che secondo loro viene dalla Francia) di un “” di 21 minuti: «Taglieremo tutti l’elettricità e spegneremo telefoni, cellulari, social network (Facebook, WhatsApp, ecc.). Questa è la nostra ...

