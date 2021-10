Il 31 ottobre torna la Giornata nazionale del trekking urbano (Di martedì 12 ottobre 2021) "Quest'anno la diciottesima edizione del trekking urbano, il 31 ottobre, si svolgerà in quasi 80 comuni della nostra penisola. Questa manifestazione permette la conoscenza dei nostri comuni, all'aria ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Quest'anno la diciottesima edizione del, il 31, si svolgerà in quasi 80 comuni della nostra penisola. Questa manifestazione permette la conoscenza dei nostri comuni, all'aria ...

Ultime Notizie dalla rete : ottobre torna Il 31 ottobre torna la Giornata nazionale del trekking urbano Così Alberto Tirelli, assessore al Turismo del Comune di Siena, che parteciperà alla manifestazione."Sono veramente onorato di essere testimone di questa importantissima giornata del 31 ottobre del ...

Le Iene, la seconda puntata su Italia1 martedì 12 ottobre: la conduttrice del secondo appuntamento e cosa vedremo Il programma torna in onda questo martedì 12 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa. Ecco chi condurrà la seconda puntata de Le Iene e cosa vedremo. La seconda puntata della nuova edizione de ...

Perugia: dal 15 ottobre torna Eurochocolate a Umbriafiere, atteso Iginio Massari Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Il 31 ottobre torna la Giornata nazionale del trekking urbano Roma, 12 ott. (askanews) - "Quest'anno la diciottesima edizione del trekking Urbano, il 31 ottobre, si svolgerà in quasi 80 comuni della nostra penisola. Questa manifestazione permette la ...

Torna a Rieti il Linux Day Linux Day, la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero o open sourcesi terrà il 23 ottobre a partire dalle 9 presso Edelbier Park, alla presenza di professionisti e appa ...

