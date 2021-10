I risultati delle qualificazioni Mondiali, la Svizzera vince e raggiunge l’Italia. Tre gol di Cristiano Ronaldo (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse altre partite importanti valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione è entrata nella fase decisiva. Successo della Repubblica Ceca contro la Bielorussia, in gol l’ex Roma Schick. Nel primo match gol e spettacolo tra Cipro e Malta, finisce 2-2. Stesso risultato anche tra Croazia e Slovacchia, in gol Kramaric e Modric. Colpo del Galles contro l’Estonia, quattro gol dell’Islanda. Successo nel finale della Turchia contro la Lettonia, tutto facile per la Germania contro la Macedonia con Werner e Havertz. Vittoria con il minimo sforzo della Norvegia, sei gol dell’Olanda. Nelle partite di martedì vittoria della Bulgaria contro l’Irlanda del Nord. Solo un pareggio per l’Inghilterra contro l’Ungheria. Cinque gol del Portogallo contro Lussemburgo, tripletta di Cristiano Ronaldo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) Si sono concluse altre partite importanti valide per leaiin Qatar del 2022, la competizione è entrata nella fase decisiva. Successo della Repubblica Ceca contro la Bielorussia, in gol l’ex Roma Schick. Nel primo match gol e spettacolo tra Cipro e Malta, finisce 2-2. Stesso risultato anche tra Croazia e Slovacchia, in gol Kramaric e Modric. Colpo del Galles contro l’Estonia, quattro gol dell’Islanda. Successo nel finale della Turchia contro la Lettonia, tutto facile per la Germania contro la Macedonia con Werner e Havertz. Vittoria con il minimo sforzo della Norvegia, sei gol dell’Olanda. Nelle partite di martedì vittoria della Bulgaria contro l’Irlanda del Nord. Solo un pareggio per l’Inghilterra contro l’Ungheria. Cinque gol del Portogallo contro Lussemburgo, tripletta di. ...

