I nuovi pericoli della “economia della scarsità” e le mosse della Ue protagonista industriale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) “The shortage economy”, titola in copertina l’ultimo numero di “The Economist”, raccontando come una nuova stagione didi materie prime e di semilavorati stia minacciando la prosperità globale. Dopo la Grande Crisi finanziaria del 2008, abbiamo vissuto un lungo periodo di austerità, di limiti alla spesa pubblica, di freno agli investimenti. Poi la pandemia da Covid-19 ha radicalmente cambiato il quadro, determinando un forte aumentospesa pubblica sia per assistenza sia per investimenti, per fare fronte alla malattia, rafforzare il sistema sanitario, trovare, sperimentare, produrre e distribuire i vaccini, rispondere alla crisi sociale di chi perdeva lavoro e redditi per i lockdown indispensabili ad arginare il contagio da coronavirus. La pandemia ha fatto anche da straordinario acceleratore di parecchi ...