«I Mondiali in Italia per costruire nuovi stadi», Vezzali pensa a un nuovo “Italia 90” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Portare un Mondiale di calcio in Italia sarebbe un traguardo importante perché potrebbe permettere di pensare a degli stadi diversi e quindi a poterli avere in un’ottica migliore”. Risponde così il sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali ai giornalisti che, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro a Milano, le chiedono dell’ipotesi di una candidatura Italiana per i prossimi Mondiali ancora da aggiudicare. Dopo l’idea Europei lanciata invece da Gravina (“voglio chiudere così in bellezza“), Vezzali richiama invece la leva “edilizia” che fu – tra mille scandali e polemiche per gli sprechi – motore del rinnovamento strutturale degli stadi Italiani, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) “Portare un Mondiale di calcio insarebbe un traguardo importante perché potrebbe permettere dire a deglidiversi e quindi a poterli avere in un’ottica migliore”. Risponde così il sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Valentinaai giornalisti che, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro a Milano, le chiedono dell’ipotesi di una candidaturana per i prossimiancora da aggiudicare. Dopo l’idea Europei lanciata invece da Gravina (“voglio chiudere così in bellezza“),richiama invece la leva “edilizia” che fu – tra mille scandali e polemiche per gli sprechi – motore del rinnovamento strutturale deglini, ...

Advertising

LaStampa : Mondiali Under 21 di pallavolo: Russia battuta 3-0, l’Italia è campione del mondo - napolista : Il sottosegretario richiama la leva 'edilizia' per lanciare l'idea di una candidatura ai Mondiali. Gravina aveva in… - GaspareCaj : Lo dico già da ora: mi rifiuto di vedere una sola partita dei mondiali in Qatar, neanche la finale, e neanche se in… - planetwin365ita : La #Svizzera ha la possibilità di raggiungere l'#Italia in testa alla classifica del girone di qualificazione a… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Lisa02595380: L’Italia domina i Mondiali di pattinaggio artistico, nessuno come noi: primi nel medagliere. Il periodo magico dello spor… -