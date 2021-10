“I miei avanzi” | il nuovo singolo della band bresciana Il Vuoto Elettrico

(Di martedì 12 ottobre 2021) “L’originemancanza di empatia è il fruttocomunicazione malata che abbiamo sperimentato fin da piccoli.- dichiara la– silenzi e le urla hanno fatto erigere sistemi di protezione, automatismi che non possono che accompagnarci per tutto il restonostra vita” Da venerdì 8 ottobre è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “I” (Maninalto!/ I Dischi Del Minollo), ilIl. Il brano anticipa l’ uscita delalbum “Radice” prevista il il 15 ottobre. Laci ha gentilmente concesso un’intervista. “I ...

Da domani, venerdì 8 ottobre, sarà disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores "I miei avanzi" (Maninalto!/ I Dischi Del Minollo), il nuovo singolo della band bresciana IL VUOTO ELETTRICO. Il brano anticipa l'uscita del nuovo album "Radice" prevista il il 15 ottobre.