I LEGO non avevano mai venduto così tanto (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella prima metà del 2021 hanno battuto ogni record, anche grazie ai nuovi negozi e alle novità sempre più originali: ne abbiamo raccolte un po' Leggi su ilpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella prima metà del 2021 hanno battuto ogni record, anche grazie ai nuovi negozi e alle novità sempre più originali: ne abbiamo raccolte un po'

Advertising

Wallee___ : RT @Vale41229116: Raffaella: “io non me la lego al dito” Davide: “io sì” Raffaella:'perché sei cattivo' Davide:'no,perché sono stronzetto'… - ChiaraConfushon : RT @Vale41229116: Raffaella: “io non me la lego al dito” Davide: “io sì” Raffaella:'perché sei cattivo' Davide:'no,perché sono stronzetto'… - crazylo91591062 : RT @Vale41229116: Raffaella: “io non me la lego al dito” Davide: “io sì” Raffaella:'perché sei cattivo' Davide:'no,perché sono stronzetto'… - bbevemosedubire : RT @Vale41229116: Raffaella: “io non me la lego al dito” Davide: “io sì” Raffaella:'perché sei cattivo' Davide:'no,perché sono stronzetto'… - Evron88 : RT @ilpost: I LEGO non avevano mai venduto così tanto -