I grandi luoghi dell’arte italiana | Niccolò dell’Arca a Bologna

(Di martedì 12 ottobre 2021) A Bologna si può andare per mille motivi diversi, e tutti saranno buoni. Lo si fa per la cucina sublime, per la musica di Lucio Dalla e Cesare Cremonini, per passeggiare sotto i portici quando il sole comincia a picchiare, per star seduti sul muretto della chiesa di santo Stefano e guardare la città che passa là davanti. Ma avrebbe ragione anche chi scegliesse di visitare Bologna per un unico motivo, una sola faccia, che è quella di san Giovanni Evangelista nella chiesa di santa Maria della Vita, in via Clavature.