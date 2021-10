I filtri Hepa si sono rivelati utili per ridurre il rischio coronavirus in alcuni ospedali (Di martedì 12 ottobre 2021) (foto: Massimo Bertolini/NurPhoto/Getty Images)Si ritorna sul dibattito, ricorrente durante la pandemia, sulla trasmissione airborne del coronavirus. Questa via di contagio si basa sull’aerosol di piccolissime particelle, potenzialmente contenenti il virus, emesse nella respirazione o parlando, che rimangono sospese in aria anche a lungo. Oggi uno studio ancora non peer reviewed, ma cui risultati sono disponibili in preprint su medRxiv e riportati anche in un articolo su Nature, mette in evidenza che i filtri Hepa portatili sono risultati efficienti nell’eliminare queste particelle nell’aria e potenzialmente nel ridurre il contagio. La ricerca, svolta dall’università di Cambridge, è condotta all’interno dell’ambiente ospedaliero ed è una delle prime conferme pratiche, ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) (foto: Massimo Bertolini/NurPhoto/Getty Images)Si ritorna sul dibattito, ricorrente durante la pandemia, sulla trasmissione airborne del. Questa via di contagio si basa sull’aerosol di piccolissime particelle, potenzialmente contenenti il virus, emesse nella respirazione o parlando, che rimangono sospese in aria anche a lungo. Oggi uno studio ancora non peer reviewed, ma cui risultatidisponibili in preprint su medRxiv e riportati anche in un articolo su Nature, mette in evidenza che iportatilirisultati efficienti nell’eliminare queste particelle nell’aria e potenzialmente nelil contagio. La ricerca, svolta dall’università di Cambridge, è condotta all’interno dell’ambienteero ed è una delle prime conferme pratiche, ...

eccosilvia : RT @massimofantini4: In questo articolo è stato dimostrato che i filtri HEPA sono in grado di eliminare particelle di #SARSCoV2 dall'aria,… - massimofantini4 : In questo articolo è stato dimostrato che i filtri HEPA sono in grado di eliminare particelle di #SARSCoV2 dall'ari… - zazoomblog : I filtri Hepa si sono rivelati utili per ridurre il rischio coronavirus in alcuni ospedali - #filtri #rivelati… - zazoomblog : I filtri Hepa si sono rivelati utili per ridurre il rischio coronavirus in alcuni ospedali - #filtri #rivelati… - GPTurchi : @plums_the @Covidioti Oppure ha copiato, ovviamente male, Tesla, che da tempo (prima del covid) sulla Model S ha un… -