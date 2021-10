I deputati italoamericani | ' Necessaria una legge per difendere il Columbus Day'

(Di martedì 12 ottobre 2021) E' una festa nazionale dl 1869, ma adesso si sta discutendo se eliminarlo in piena Cancel Culture, ma le pressioni maggiori contro questa decisione provengono dai connazionale del grande navigatore ...

Al Congresso sono stati già presentati dademocratici progetti di legge per sostituire il Columbus Day con l'Indigenous Day, contro i quali appunto irepubblicani...... attraverso '...diversi incontri avuti dal boss con soggettidi origine ... con ...misure cautelari e imputazioni nei confronti di exregionali e nazionali, esponenti politici ...E’ una festa nazionale dl 1869, ma adesso si sta discutendo se eliminarlo in piena Cancel Culture, ma le pressioni maggiori contro questa decisione provengono dai connazionale del grande navigatore it ...Rivolta della Comunità italiana contro Biden, che venerdì ha annunciato di voler accorpare la festa a quella delle popolazioni indigene americane ...