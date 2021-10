I cosmetici incidono sulla salute come il cibo | ecco a cosa fare attenzione

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ogni giorno riceviamo raccomandazioni sul seguire una dieta sana ed equilibrata, e in effetti, in molti ci impegniamo a privilegiare alcuni alimenti, considerati buoni piuttosto che altri, cercando di limitare il più possibile il junk food. La stessa buona abitudine sarebbe cosa salutare e giusta applicare anche nei confronti dei cosmetici. Anche se a uso esterno, tutte le volte che li spalmiamo sulla pelle entrano in circolo nell’organismo come succede con il cibo e, allo stesso modo, hanno effetti sul nostro benessere.