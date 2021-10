I comizi di Meloni come i caratteri di Molière. Parla Tommaso Ragno (Di martedì 12 ottobre 2021) “Mi fa pensare a certi grandi caratteri di Molière”, ci dice Tommaso Ragno, cui abbiamo sottoposto un parere sulla voce e l’espressività di Giorgia Meloni, anche alla luce della recente esibizione in lingua spagnola castigliana. “Ecco, penso a l’Avaro, che rimane uguale dall’inizio alla fine, si chiamano personaggi di carattere, perché non cambiano mai, non evolvono all’interno del racconto. Mentre ci sono stati grandi politici, con un ruolo forte e anche costante sulla scena pubblica, ma che apparivano ed erano, se avessimo voluto rappresentarli in teatro, dei personaggi, cioè erano in grado di mostrare il dubbio, i cambiamenti, le sfumature”. La voce, però, dà un’idea di fatica, di sforzo, certamente qualcosa di non armonico. “Sì - ci dice Ragno - l’impressione è che ci sia una ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) “Mi fa pensare a certi grandidi”, ci dice, cui abbiamo sottoposto un parere sulla voce e l’espressività di Giorgia, anche alla luce della recente esibizione in lingua spagnola castigliana. “Ecco, penso a l’Avaro, che rimane uguale dall’inizio alla fine, si chiamano personaggi di carattere, perché non cambiano mai, non evolvono all’interno del racconto. Mentre ci sono stati grandi politici, con un ruolo forte e anche costante sulla scena pubblica, ma che apparivano ed erano, se avessimo voluto rappresentarli in teatro, dei personaggi, cioè erano in grado di mostrare il dubbio, i cambiamenti, le sfumature”. La voce, però, dà un’idea di fatica, di sforzo, certamente qualcosa di non armonico. “Sì - ci dice- l’impressione è che ci sia una ...

