I bastardi di Pizzofalcone anticipazioni | Letizia ancora in pericolo | chi voleva farle del male?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 12 ottobre 2021) Due loschi individui hanno confessato: sono stati loro a mettere la bomba per questioni di territorio. Il caso è chiuso. Lojacono però sa bene che le cose non sono andate in questo modo e continua a indagare perchè vuole incastrare il vero colpevole. Lo troverà? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della quinta puntata de Idi3 in onda la prossima settimana su Rai 1. Il 18 ottobre ci aspetta la quinta imperdibile puntata della serie di Rai 1 con nuovi colpi di scena nelle indagini. Lojacono scava nel passato di: ha capito che ci sono molte cose che la sua amica non gli ha detto e vuole andare avanti nella ricerca dei colpevoli perchè ha paura che la donna siain. Con la Piras intanto le cose non vanno benissimo. Anche ...