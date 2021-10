Highlights e gol Italia-Svezia 1-1, qualificazioni Europei U21 2023 (VIDEO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Italia-Svezia 1-1, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei U21 del 2023 in Georgia e Romania. Gli azzurri la sbloccano al 42? del primo tempo con Lucca, che si getta su un tiro-cross di Rovella ed infila alle spalle di Brolin. Nella ripresa i ragazzi di Nicolato faticano ma in ben due occasioni vanno vicinissimi al gol del raddoppio prima con Rovella e poi con Colombo. Gli avversari, però, ci puniscono in pieno recupero con Prica, che di testa sfrutta un cross di Holm e piazza la sfera alle spalle di Turati: finisce 1-1 a Monza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilcon glied i gol di1-1, match valido per leai prossimiU21 delin Georgia e Romania. Gli azzurri la sbloccano al 42? del primo tempo con Lucca, che si getta su un tiro-cross di Rovella ed infila alle spalle di Brolin. Nella ripresa i ragazzi di Nicolato faticano ma in ben due occasioni vanno vicinissimi al gol del raddoppio prima con Rovella e poi con Colombo. Gli avversari, però, ci puniscono in pieno recupero con Prica, che di testa sfrutta un cross di Holm e piazza la sfera alle spalle di Turati: finisce 1-1 a Monza. SportFace.

