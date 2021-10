Hearthstone | è disponibile la nuovissima modalità Mercenari

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unadi gioco tutta nuova èda oggi sues combina una progressione GdR permanente, elementi roguelike e personaggi iconici diin una nuova esperienza free-to-play, in cui il giocatore forma un gruppo con i suoi personaggi preferiti e parte all'avventura, per riscuotere una taglia. In questa nuovasi potrà formare un gruppo composto da un massimo di sei, al posto del consueto mazzo di carte. Dopodiché, si potrà portare il gruppo al Punto di Ritrovo per partire e riscuotere una taglia o nella Fossa di Combattimento per affrontare combattimenti singoli. Quando si combatte, sono attivi un massimo di 3, mentre il resto attende in Panchina, pronto a ...