Harry e Meghan non faranno battezzare Lilibet a Londra e optano per una cerimonia episcopale in California (Di martedì 12 ottobre 2021) Il principe Harry e Meghan Markle non battezzeranno la loro figlia Lilibet nel Regno Unito. Secondo le ultimissime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che la secondogenita dei Sussex, nata lo scorso 4 giugno, non riceverà il battesimo in Inghilterra come il fratello Archie. In precedenza alcune voci avevano suggerito che la coppia sarebbe tornata in per battezzare la bambina al cospetto della regina Elisabetta. L’alternativa? L’ipotesi più gettonata la Chiesa episcopale degli Stati Uniti. I nuovi piani per il battesimo della piccola Lilibet non includono la Famiglia Reale Appare sempre più lontana l’idea che il principe Harry e Meghan Markle battezzino la loro figlia Lilibet nel Regno Unito. In precedenza circolava voce che i Sussex ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021) Il principeMarkle non battezzeranno la loro figlianel Regno Unito. Secondo le ultimissime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che la secondogenita dei Sussex, nata lo scorso 4 giugno, non riceverà il battesimo in Inghilterra come il fratello Archie. In precedenza alcune voci avevano suggerito che la coppia sarebbe tornata in perla bambina al cospetto della regina Elisabetta. L’alternativa? L’ipotesi più gettonata la Chiesadegli Stati Uniti. I nuovi piani per il battesimo della piccolanon includono la Famiglia Reale Appare sempre più lontana l’idea che il principeMarkle battezzino la loro figlianel Regno Unito. In precedenza circolava voce che i Sussex ...

