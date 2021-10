Gulbahar Haitiwaji e gli uiguri: lettura consigliata agli ipocriti amici del regime cinese (Di martedì 12 ottobre 2021) lettura consigliata a chi si appassiona alle dittature (altrui) sigillate nel passato ed è indulgente e accondiscendente con le atroci dittature di oggi, perché il proprio di “passato” filo-dittature, non è stato ancora smaltito, e poi è meglio tenersi buone le tirannie con cui fare affari: “Sopravvissuta a un gulag cinese” di Gulbahar Haitiwaji pubblicato dall’editore Add. consigliata per esempio a Romano Prodi, a Massimo D’Alema, a Giuseppe Conte, a tutti quello che non osano dire una parola sugli uiguri uccisi, deportati o rinchiusi nei campi di concentramento, insomma nei lager, che sono la specializzazione del feroce regime di Pechino. Haitiwaji, ragazza uigura, è per fortuna scappata da quell’inferno e in questo libro racconta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021)a chi si appassiona alle dittature (altrui) sigillate nel passato ed è indulgente e accondiscendente con le atroci dittature di oggi, perché il proprio di “passato” filo-dittature, non è stato ancora smaltito, e poi è meglio tenersi buone le tirannie con cui fare affari: “Sopravvissuta a un gulag” dipubblicato dall’editore Add.per esempio a Romano Prodi, a Massimo D’Alema, a Giuseppe Conte, a tutti quello che non osano dire una parola sugliuccisi, deportati o rinchiusi nei campi di concentramento, insomma nei lager, che sono la specializzazione del ferocedi Pechino., ragazza uigura, è per fortuna scappata da quell’inferno e in questo libro racconta ...

