(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "ilresistente stauna. Non siamo molto lontani dall'eradicazione di una malattia curabile per molti anni, ma non ancora guaribile". Così Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, ordinario di Ematologia presso l'università degli Studi di Milano, in occasione dell'evento 'L'arcipelago del Melanoma', promosso da Sanofi, al quale hanno partecipato anche Aurelio Luglio, consigliere di Ail-Associazione contro leucemie, linfomi e, sezione di Bologna, e Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia. Durante il dibattito, Corradini ha sottolineato l'importanza di "poter avere un nuovo trattamento che include ...

Advertising

italiaserait : “Guarire il mieloma multiplo sta diventando realtà” -

Ultime Notizie dalla rete : Guarire mieloma

Adnkronos

Un evento, quello organizzato dall Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e, all ... quasi naturale, perché non c è malato ematologico che non possase ha disponibilità di ......progresso e la ricerca scientifica permettono di avere oggi sempre più terapie efficaci per... "L'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e- afferma il Prof. Sergio Amadori, ...Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "Guarire il mieloma multiplo resistente sta diventando una realtà . Non siamo molto lontani dall'eradicazione di una malattia curabile per molt ...Uno studio italiano mostra che una risposta immunitaria alla vaccinazione c’è e che la terza dose potrebbe essere molto utile in queste persone (fra le più fragili in assoluto) ...