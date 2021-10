Grillo: "Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori non vaccinati" (Di martedì 12 ottobre 2021) "Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021", scrive Beppe Grillo sul suo blog Leggi su rainews (Di martedì 12 ottobre 2021) "Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iper entrare in azienda, per questi, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021", scrive Beppesul suo blog

