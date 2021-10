Grey’s Anatomy passa in esclusiva su Disney+. La stagione 18 da mercoledì 27 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Grey's Anatomy 18 Sarà Disney+ a trasmettere in esclusiva per l’Italia la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy, caratterizzata da grandi ritorni e da colpi di scena. Dopo il lancio negli Stati Uniti lo scorso 30 settembre, il popolare medical drama debutterà nel nostro Paese da mercoledì 27 ottobre prossimo. Disney+ avrà dunque la prima visione assoluta dei nuovi episodi, a differenza di quanto era accaduto con le precedenti stagioni trasmesse invece su Fox, e prima ancora su Fox Life, segnando nel corso delle varie stagioni record d’ascolti per la piattaforma satellitare. Le nuove puntate segneranno un’importante evoluzione nella trama della serie, dopo le vicissitudini della diciassettesima stagione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 ottobre 2021) Grey's18 Saràa trasmettere inper l’Italia la diciottesimadi, caratterizzata da grandi ritorni e da colpi di scena. Dopo il lancio negli Stati Uniti lo scorso 30 settembre, il popolare medical drama debutterà nel nostro Paese da27prossimo.avrà dunque la prima visione assoluta dei nuovi episodi, a differenza di quanto era accaduto con le precedenti stagioni trasmesse invece su Fox, e prima ancora su Fox Life, segnando nel corso delle varie stagioni record d’ascolti per la piattaforma satellitare. Le nuove puntate segneranno un’importante evoluzione nella trama della serie, dopo le vicissitudini della diciassettesima...

Advertising

sseren4v : RT @viaggioneilibri: squid game ma non devi piangere per tutta la durata di grey's anatomy - viaggioneilibri : squid game ma non devi piangere per tutta la durata di grey's anatomy - fuoridimex : fox ha perso le esclusive su tutto twd e grey’s anatomy… - GioelePaglia : Grey's Anatomy: la diciottesima stagione in esclusiva su Disney+ da mercoledì 27 ottobre - morsisulcuore : dai raga sta parlando della sua vita, e quell* che dicono 'può continuare a stare a casa a guardare Grey's Anatomy'… -