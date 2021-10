Grey’s Anatomy 18 in Italia da fine ottobre | in esclusiva su Disney+ | ufficiale l’addio a Sky

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021)18 inè attualmente inedita, ma ancora per poco: il 12ha annunciato l’arrivo della diciottesima stagione del pluripremiato medical drama nel suo catalogo Star, inper il nostro Paese. Ciò vuol dire che per la prima volta la nuova stagione della serie non andrà in onda sui canali Sky e in streaming su NOW, come avvenuto fino all’edizione precedente. Il debutto di18 inè fissato per mercoledì 27, quandodistribuirà la première di stagione trasmessa da ABC lo scorso 30 settembre negli Stati Uniti. Con l’di18 in, ...