Green pass sul lavoro, il governo: le aziende dei porti paghino i tamponi ai dipendenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Circolare del ministero dell’Interno sull’entrata in vigore del Green pass obbligatorio. Imprese che operano nei porti sollecitate a pagare i tamponi ai dipendenti Leggi su corriere (Di martedì 12 ottobre 2021) Circolare del ministero dell’Interno sull’entrata in vigore delobbligatorio. Imprese che operano neisollecitate a pagare iai

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VedeleAngela : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? SIRI: “Green Pass obbligatorio per lavorare? Senza senso”.???????????? - Valter_Ts : RT @pbecchi: Stefano Puzzer (Coord. Portuali di Trieste): 'La nostra lotta prosegue fino a quando il Green Pass non verrà eliminato a tutti… -