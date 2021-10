Green pass sul lavoro, Draghi firma il Dpcm: per gli statali orari flessibili, controlli su almeno il 20% dei dipendenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato l’atteso Dpcm con le linee guida relative all’obbligo di Green pass tra i lavoratori, che aggiunge specifiche per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Le aggiunte sono state decise su proposta del ministro della pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza ed entreranno in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre. Secondo quanto confermano fonti di governo, da quel momento «i soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro». Ciascun giorno di mancato servizio verrà considerato «assenza ingiustificata», compresi i giorni considerati festivi. In nessun caso, confermano, l’assenza di Green pass ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio Mariohato l’attesocon le linee guida relative all’obbligo ditra i lavoratori, che aggiunge specifiche per idella Pubblica amministrazione. Le aggiunte sono state decise su proposta del ministro della pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del ministro della Salute Roberto Speranza ed entreranno in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre. Secondo quanto confermano fonti di governo, da quel momento «i soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di». Ciascun giorno di mancato servizio verrà considerato «assenza ingiustificata», compresi i giorni considerati festivi. In nessun caso, confermano, l’assenza di...

