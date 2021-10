Green pass | quattro indagati per il comunicato di Forza Nuova - Sito web oscurato e sequestrato

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - jobwithinternet : RT @la_zoth: Prima la Lega vota all'unanimità il green pass e adesso che ha visto che milioni di persone e soprattutto le aziende sono cont… - Giornaleditalia : Il Dpcm sarà pronto entro il 15 ottobre. Dalle ultime indiscrezioni, chi è vaccinato o ha diritto al certificato pu… -

Leggi Anche Roma, 10mila contro il- Scontri con la polizia, lanciate bombe carta e assalto alla Cgil - Tensione anche a Milano Leggi Anche Scontri a Roma, Draghi in visita alla sede della ...'Non andiamo più a lavoro - si legge nel post di uno degli utenti più attivi - e blocchiamo le strade fino a quando non aboliscono il. Siamo milioni, hanno bisogno di noi per mandare ...Il bubbone rischia di esplodere in tempi brevi, nel giro di pochi giorni, e, in particolare, dopo il 15 ottobre, data in cui diventa obbligatorio essere in possesso del Green pass per recarsi al ...Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il Comitato no green pass, come annunciato dall'Adnkronos, ha presentato ieri in questura un preavviso ...