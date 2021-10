Green pass, proposta di Grillo: "Stato paghi tamponi ai lavoratori". Quanto ci costerebbe? (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo il garante del M5S servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021 per coprire i costi dei test agli occupati che non hanno ricevuto alcuna somministrazione anti Covid. Secondo la Fondazione Gimbe bisognerebbe fare 12-15 milioni di test a settimana. Prendendo in considerazione una settimana lavorativa di 5 giorni, il costo medio al mese per persona sarebbe di circa 180 euro Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo il garante del M5S servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021 per coprire i costi dei test agli occupati che non hanno ricevuto alcuna somministrazione anti Covid. Secondo la Fondazione Gimbe bisognerebbe fare 12-15 milioni di test a settimana. Prendendo in considerazione una settimana lavorativa di 5 giorni, il costo medio al mese per persona sarebbe di circa 180 euro

