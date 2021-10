Green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre, governo ora valuta l’obbligo vaccinale (Di martedì 12 ottobre 2021) . La possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale è ancora un’ipotesi concreta. Se ne discute all’indomani delle proteste dei no Green pass alla sede della Cgil. Il ministro Speranza: “L’obbligatorietà del vaccino è ancora una possibilità, ma in questo momento abbiamo scelto un’altra strategia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo i violenti scontri di sabato alla manifestazione dei no Green pass, in cui si sono infiltrati estremisti di destra causando disordini e vandalizzando la sede della Cgil, ha detto che la possibilità che venga introdotto l’obbligo vaccinale non è affatto remota. Il ministro lo ha detto ieri in un intervento a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3: “L’obbligatorietà del vaccino è ancora una possibilità, ma in questo momento ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) . La possibilità di introdurreè ancora un’ipotesi concreta. Se ne discute all’indomani delle proteste dei noalla sede della Cgil. Il ministro Speranza: “L’obbligatorietà del vaccino è ancora una possibilità, ma in questo momento abbiamo scelto un’altra strategia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo i violenti scontri di sabato alla manifestazione dei no, in cui si sono infiltrati estremisti di destra causando disordini e vandalizzando la sede della Cgil, ha detto che la possibilità che venga introdottonon è affatto remota. Il ministro lo ha detto ieri in un intervento a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3: “L’obbligatorietà del vaccino è ancora una possibilità, ma in questo momento ...

