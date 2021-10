Green Pass, per il 56% degli italiani riduce il rischio dei contagi (Di martedì 12 ottobre 2021) Poco più della metà degli italiani, il 56%, ritiene che il Green Pass sia una misura efficace a ridurre il rischio di contagi e dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid - 19. E soltanto il 52% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Poco più della metà, il 56%, ritiene che ilsia una misura efficace a ridurre ildie dunque utile nella lotta alla pandemia da Covid - 19. E soltanto il 52% ...

Advertising

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - RobertoSignore7 : RT @HuffPostItalia: Lo statale senza Green Pass perderà lo stipendio e sarà sostituito - paoloigna1 : Green pass, la circolare del Viminale: 'Imprese valutino tamponi gratis per i portuali' -