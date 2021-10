Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre: linee guida, decreto del presidente del Consiglio dei ministri Su proposta dei ministri della Pubblica amministrazione e della Salute (Di martedì 12 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha adottato con dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. Chi è soggetto all’obbligo Oltre ai lavoratori dipendenti della singola ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldei: Ildel, Mario Draghi, sudel Ministro, Renato Brunetta, e del Ministro, Roberto Speranza, ha adottato con dpcm lerelative all’obbligo di possesso e di esibizionecertificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15. Chi è soggetto all’obbligo Oltre ai lavoratori dipendentisingola ...

