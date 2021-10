Green pass obbligatorio, ecco quando potrebbero cambiare le regole (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass obbligatorio sul lavoro, il 15 ottobre scatterà la deadline con i lavoratori che dovranno necessariamente mostrare il certificato verde per recarsi in ufficio o in fabbrica. Mentre il premier Mario Draghi è in procinto di firmare le linee guida per il rientro, c’è chi pensa già a quando potrà esserci una revisione delle regole. Per prepararsi alla data del 15 ottobre – che dopo gli scontri di sabato a Roma e l’assalto alla sede nazionale della Cgil ha assunto un valore ormai anche simbolico – il premier Mario Draghi, a quanto apprende l’Adnkronos, sta per firmare le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un Dpcm ad hoc. Obiettivo dettagliare il rientro al lavoro con passaporto vaccinale, entrando nel merito dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021)sul lavoro, il 15 ottobre scatterà la deadline con i lavoratori che dovranno necessariamente mostrare il certificato verde per recarsi in ufficio o in fabbrica. Mentre il premier Mario Draghi è in procinto di firmare le linee guida per il rientro, c’è chi pensa già apotrà esserci una revisione delle. Per prepararsi alla data del 15 ottobre – che dopo gli scontri di sabato a Roma e l’assalto alla sede nazionale della Cgil ha assunto un valore ormai anche simbolico – il premier Mario Draghi, a quanto apprende l’Adnkronos, sta per firmare le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un Dpcm ad hoc. Obiettivo dettagliare il rientro al lavoro conaporto vaccinale, entrando nel merito dei ...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - masterofmate : RT @giulianol: @AlessiaMorani Che rapporto esiste fra green pass e assalto alla CGIL? Aristotele è morto invano... - ml_tine : RT @ImolaOggi: No green pass, denunciato poliziotto che ha picchiato un manifestante -