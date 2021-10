Green pass obbligatorio al lavoro, Grillo: "Lo Stato paghi i tamponi" (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ottobre 2021 - Anche Beppe Grillo prende posizione in favore dei tamponi pagati dallo Stato ai lavoratori non vaccinati, visto che dal 15 ottobre scatterà l'obbligo del Green pass per ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ottobre 2021 - Anche Beppeprende posizione in favore deipagati dalloai lavoratori non vaccinati, visto che dal 15 ottobre scatterà l'obbligo delper ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - FioreFio4 : RT @Articair3: @MinutemanItaly I portuali ieri durante la manifestazione hanno detto che non accetteranno i tamponi nemmeno se gratuiti. No… - nick_9400 : @alessiopadella @FmMosca @MinisteroSalute @EU_Justice @GiulioMarini2 @borghi_claudio @_Carabinieri_ Avete fatto sci… -