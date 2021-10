Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: le aziende non possono conservare il Qr Code (Di martedì 12 ottobre 2021) Corre veloce il conto alla rovescia che porterà a diventare effettivo l'obbligo di Green pass per i lavoratori italiani. Da venerdì 15 ottobre (e almeno fino al 31 dicembre... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Corre veloce il conto alla rovescia che porterà a diventare effettivo l'obbligo diper i lavoratori italiani. Da venerdì 15(e almeno fino al 31 dicembre...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - CarpaneseSilva1 : RT @ilpetulante: Il tampone gratuito è opzione subdola che serve a legittimare ancor più il green pass. I diritti costituzionali NON DEVONO… - _Alessandria_ : RT @noitre32: O il green pass o la LIBERTÀ! 15 ottobre #SCIOPEROGENERALE A voi la scelta ?? -