Green pass obbligatorio, 18mila poliziotti senza vaccino (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio, sono 18mila i poliziotti che non hanno potuto o voluto fare il vaccino anti Covid e che quindi dal 15 ottobre dovranno ottenere il certificato verde attraverso i tamponi. Lo sottolinea all’Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, spiegando che è una situazione che rischia di mettere in seria difficoltà l’apparato della sicurezza. Una delle proposte arrivate dal sindacato Coisp è quella di estendere la validità dei tamponi per i poliziotti a 96 ore, in modo da risolvere i problemi logistici legati alla necessità di sottoporsi al test ogni 48-72 ore. Proprio sull’imminente entrata in vigore del Green pass è in programma alle 15 un incontro tra i sindacati e il capo ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021)Italia, sonoche non hanno potuto o voluto fare ilanti Covid e che quindi dal 15 ottobre dovranno ottenere il certificato verde attraverso i tamponi. Lo sottolinea all’Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, spiegando che è una situazione che rischia di mettere in seria difficoltà l’apparato della sicurezza. Una delle proposte arrivate dal sindacato Coisp è quella di estendere la validità dei tamponi per ia 96 ore, in modo da risolvere i problemi logistici legati alla necessità di sottoporsi al test ogni 48-72 ore. Proprio sull’imminente entrata in vigore delè in programma alle 15 un incontro tra i sindacati e il capo ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - L_impenitente : RT @borghi_claudio: Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green pas… - Noce1A : @venezia_daniele @cgilnazionale Facciamo una proposta: togliamo il green pass e mettiamo obbligatori i Dpi che usan… -