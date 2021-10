Green pass, nel 2022 cambia tutto. La certificazione ‘parziale’ (Di martedì 12 ottobre 2021) Una prima revisione dell’attuale Green pass potrebbe avvenire già a dicembre, in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza. Un momento che potrebbe segnare il passaggio ad un Green pass ‘parziale’, ossia necessario solo per alcune attività. “Sarà possibile rivedere ed eventualmente ridurre l’attuale applicazione del Green pass con l’inizio del nuovo anno se i dati dell’epidemia di Covid-19 continueranno a mostrare un trend di miglioramento” – ha affermato all’ANSA Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – ma una valutazione più precisa sarà fatta a dicembre in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza che auspichiamo possa avere termine”. In particolare, la revisione del Green pass ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Una prima revisione dell’attualepotrebbe avvenire già a dicembre, in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza. Un momento che potrebbe segnare ilaggio ad un, ossia necessario solo per alcune attività. “Sarà possibile rivedere ed eventualmente ridurre l’attuale applicazione delcon l’inizio del nuovo anno se i dati dell’epidemia di Covid-19 continueranno a mostrare un trend di miglioramento” – ha affermato all’ANSA Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – ma una valutazione più precisa sarà fatta a dicembre in concomitanza con la scadenza dello Stato di emergenza che auspichiamo possa avere termine”. In particolare, la revisione del...

