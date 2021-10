Green Pass negli enti pubblici, ecco cosa prevede il nuovo Dpcm. Emanate le linee guida. Brunetta: “Da venerdì la Pubblica amministrazione ritorna in sicurezza alla piena operatività” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta dei ministri della Pubblica amministrazione e della Salute, Renato Brunetta e Roberto Speranza, ha emanato un Dpcm (qui il testo integrale) con le linee guida (qui una sintesi) relative all’obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre (leggi l’articolo). “Con le linee guida sul Green Pass, adottate oggi dal Presidente Draghi con Dpcm, e con il mio decreto sul rientro in presenza – ha detto Brunetta -, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della Pubblica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta dei ministri dellae della Salute, Renatoe Roberto Speranza, ha emanato un(qui il testo integrale) con le(qui una sintesi) relative all’obbligo di possesso e di esibizione delda parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre (leggi l’articolo). “Con lesul, adottate oggi dal Presidente Draghi con, e con il mio decreto sul rientro in presenza – ha detto-, si completa la cornice per garantire dal 15 ottobre il ritorno della...

