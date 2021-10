Green pass, Meloni: governo intervenga per evitare caos (Di martedì 12 ottobre 2021) "Quando abbiamo capito che la maggioranza arcobaleno che sostiene Draghi era intenzionata ad introdurre l'obbligo di Green pass, addirittura per andare a lavorare, abbiamo chiesto subito che la spesa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "Quando abbiamo capito che la maggioranza arcobaleno che sostiene Draghi era intenzionata ad introdurre l'obbligo di, addirittura per andare a lavorare, abbiamo chiesto subito che la spesa ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - SCaronti : RT @TPiatta: SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE Lo sciopero di ordine politico è irrevocabile ed interesserà tutti i settori lavorativi… - anto_galli4 : RT @_cieloitalia: L'ira della polizia su Lamorgese: 'Il 15 sarà caos' Col green pass obbligatorio scoppia il caso dei poliziotti no vax. A… -