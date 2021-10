Green pass lavoro, Viminale: “Imprese valutino tamponi gratis per portuali” (Di martedì 12 ottobre 2021) Considerare tamponi gratis per i lavoratori portuali, per evitare che l’attivitò nei porti venga condizionata dal 15 ottobre, quando entra in vigore il Green pass obbligatorio sul lavoro. Per questo, le Imprese del settore portuale ”valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”m come sottolinea una circolare inviata dal Viminale ai prefetti in previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale ”è stata condivisa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) Considerareper i lavoratori, per evitare che l’attivitò nei porti venga condizionata dal 15 ottobre, quando entra in vigore ilobbligatorio sul. Per questo, ledel settore portuale ”di mettere a disposizione del personale sprovvisto ditest molecolari o antigenici rapidi gratuiti”m come sottolinea una circolare inviata dalai prefetti in previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo dinei luoghi di. Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale ”è stata condivisa ...

