Green pass, la marcia indietro del governo che teme il blocco dei porti: "Imprese valutino test gratuiti". I portuali triestini: no all'obbligo o stop (Di martedì 12 ottobre 2021) Esiste il rischio di una "grave compromissione" dell'operatività dei porti, con conseguenze pesanti su tutto il settore e l'indotto economico, se davvero i lavoratori – ad iniziare da Trieste – si incroceranno le braccia con l'inizio dell'obbligatorietà del Green pass. E così il Viminale corre ai ripari e si vede costretto a indicare un possibile passo indietro sulla certificazione verde: lo fa con una circolare, firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, nella quale chiede alle Imprese portuali di valutare di mettere a disposizione tamponi gratuiti per i lavoratori. Un'ipotesi che il Comitato dei lavoratori respinge annunciando che "se non verrà ritirato l'obbligo" nei luoghi di lavoro "bloccherà le attività". A poco più di 48 ore dal 'giorno X' il ...

