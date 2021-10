Green pass Italia obbligatorio e prima dose, cosa cambia dal 15 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass Italia subito dopo la prima dose del vaccino anti covid. Sforbiciata sui tempi per ottenere il certificato verde ai fini di agevolare l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori, sia privati che dipendenti pubblici, in vigore a partire da venerdì 15 ottobre come prevede il decreto. Il Green pass entra in vigore non più “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” della prima dose ma “dalla medesima somministrazione”. Il Green pass spetta ai cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021)subito dopo ladel vaccino anti covid. Sforbiciata sui tempi per ottenere il certificato verde ai fini di agevolare l’estensione dell’obbligo a tutti i lavoratori, sia privati che dipendenti pubblici, in vigore a partire da venerdì 15come prevede il decreto. Ilentra in vigore non più “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” dellama “dalla medesima somministrazione”. Ilspetta ai cittadini di età superiore ai 12 anni che rientrino in una delle 3 categorie: aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus; risultare negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere ...

