Green pass Italia, obbligatorio a lavoro da 15 ottobre: regole (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio da venerdì 15 ottobre per tutti i lavoratori, pubblici e privati, come stabilito per decreto. Sanzioni, multe e sospensione dello stipendio per chi è sprovvisto del certificato verde ma niente licenziamento. regole e linee guida, cosa cambia con il provvedimento che riguarda 23 milioni di lavoratori. Nell'articolo 1 del provvedimento si legge che "il personale … nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, ...

