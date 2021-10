Green pass Italia, Grillo: “Stato paghi tamponi a lavoratori” (Di martedì 12 ottobre 2021) “I lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo Stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021”. Lo propone Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog dal titolo ‘Su Green pass serve pacificazione’. “Ho sempre avuto una passione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi – si legge – Ad oggi, sono circa 41 milioni gli Italiani con vaccinazione completa, che corrisponde all’80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) “Isenza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di, il 13%-15% circa. Se lodecidesse, come auspicabile, di pagare iper entrare in azienda, per questi, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021”. Lo propone Beppein un post pubblicato sul suo blog dal titolo ‘Suserve pacificazione’. “Ho sempre avuto unaione per i numeri e così, da buon ragioniere, in questi ultimi giorni ho preso carta e penna e ho buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi – si legge – Ad oggi, sono circa 41 milioni glini con vaccinazione completa, che corrisponde all’80% della popolazione over 12. Uno dei migliori dati in ...

