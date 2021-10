Green pass, Garante privacy: parere favorevole a nuove modalità di verifica in ambito lavorativo (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione Leggi su rainews (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attività dinon dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione

