Green pass, Draghi firma il Dpcm. Dai controlli alle sanzioni al lavoro, cosa fare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:- l`integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l`interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;- per i datori di lavoro con più di 50 ...

