Green pass, da venerdì scatta l'obbligo per tutti i lavoratori (Di martedì 12 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre al 31 dicembre scatta l'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati. Sarà il datore di lavoro ad effettuare i controlli oppure dovrà nominare un responsabile. Chi è sprovvisto della certificazione verde non potrà entrare in azienda e rischia l'assenza ingiustificata senza stipendio o ,in caso di ingresso, sanzioni amministrative e disciplinari l'obbligo di Green pass dal 15 ottobre Dal 15 ottobre al 31 dicembre tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi dovranno essere muniti di Green pass al momento dell'ingresso in azienda. Lo stesso vale per fornitori, trasportatori e collaboratori esterni.

