Green pass, cosa cambia per aziende e dipendenti: dai tamponi agli orari, tutti i punti chiave (Di martedì 12 ottobre 2021) Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il Green pass. Fino... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il. Fino...

Advertising

VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - cdaria1 : RT @borghi_claudio: Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe applaudit… - PietroDeidda5 : RT @GonnelliLuca: Ansa Flash ++++ Costa: possibile rivedere il green pass ad inizio 2022, se i dati saranno buoni -