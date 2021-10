Green Pass, Conestà (Mosap): «Ci hanno parlato solo delle conseguenze ma non di come organizzarci» (Di martedì 12 ottobre 2021) «Mancano solo 3 giorni all’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Ad oggi sappiamo, e anche con largo anticipo, che chi non ne sarà provvisto rischia la sospensione dello stipendio e l’assenza giustificata. hanno insomma iniziato dalla fine, saltando la parte centrale, ossia quella delle linee guida. Non è accettabile». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «Durante l’incontro di ieri con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, poi sospeso, non si è ancora venuti a capo della situazione. Si sono affrettati a dire cosa rischiamo, ma non come dobbiamo comportarci, considerando che circa 20mila poliziotti non sono vaccinati e dovranno sottoporsi a tampone per ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 12 ottobre 2021) «Mancano3 giorni all’entrata in vigore dell’obbligo delsui luoghi di lavoro. Ad oggi sappiamo, e anche con largo anticipo, che chi non ne sarà provvisto rischia la sospensione dello stipendio e l’assenza giustificata.insomma iniziato dalla fine, saltando la parte centrale, ossia quellalinee guida. Non è accettabile». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Durante l’incontro di ieri con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, poi sospeso, non si è ancora venuti a capo della situazione. Si sono affrettati a dire cosa rischiamo, ma nondobbiamo comportarci, considerando che circa 20mila poliziotti non sono vaccinati e dovranno sottoporsi a tampone per ...

