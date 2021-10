Green Pass, cambia tutto: Draghi ha firmato il nuovo dpcm (Di martedì 12 ottobre 2021) A tre giorni della partenza del Green Pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha firmato i due dpcm che definiscono le regole che i dipendenti e i datori di lavoro dovranno seguire a partire da venerdì 15 ottobre. La certificazione verde sarà richiesta per legge in tutte le aziende, pubbliche e private. Ma quali sanzioni scattano per il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Nelle Faq diffuse da Palazzo Chigi viene chiarito che il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.Cosa succede se un lavoratore non ha il Green Pass? Nelle Faq diffuse da Palazzo Chigi ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021) A tre giorni della partenza delobbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, il presidente del Consiglio Mario, hai dueche definiscono le regole che i dipendenti e i datori di lavoro dovranno seguire a partire da venerdì 15 ottobre. La certificazione verde sarà richiesta per legge in tutte le aziende, pubbliche e private. Ma quali sanzioni scattano per il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Nelle Faq diffuse da Palazzo Chigi viene chiarito che il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sulrischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.Cosa succede se un lavoratore non ha il? Nelle Faq diffuse da Palazzo Chigi ...

Advertising

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - Marcell16569064 : RT @Cartabiancarai3: #Travaglio: 'Con l’80% di adulti vaccinati e con la pandemia sotto controllo, per quale motivo solo i lavoratori itali… - V_R_S_Giac_ : RT @lucabattanta: Se una allontana la badante perché non ha il Green pass che sta da loro da anni bisogna solo augurargli che non ne trovi… -