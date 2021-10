Green pass, Bassetti: «Non introdotto per far diventare Italia tamponificio, va ripensato» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 15 ottobre è alle porte e con esso la nuova estensione del Green pass. I lavoratori del settore pubblico e privato dovranno esserne in possesso per esercitare la propria attività lavorativa. Un problema relativo per chi è vaccinato, ma è noto come resista una sacca di persone che non pare avere intenzione di immunizzarsi. Green pass anche con tampone, ma la capacità nazionale potrebbe non essere sufficiente Per loro la strada alternativa resta quella di sottoporsi ad un tampone ogni 48 ore. La negatività conferisce, infatti, la possibilità di avere la certificazione idonea a lavorare. Non manca chi, però, come il professor Matteo Bassetti segnala le criticità. Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova si è soffermato sul tema con un post pubblicato sul suo profilo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 15 ottobre è alle porte e con esso la nuova estensione del. I lavoratori del settore pubblico e privato dovranno esserne in possesso per esercitare la propria attività lavorativa. Un problema relativo per chi è vaccinato, ma è noto come resista una sacca di persone che non pare avere intenzione di immunizzarsi.anche con tampone, ma la capacità nazionale potrebbe non essere sufficiente Per loro la strada alternativa resta quella di sottoporsi ad un tampone ogni 48 ore. La negatività conferisce, infatti, la possibilità di avere la certificazione idonea a lavorare. Non manca chi, però, come il professor Matteosegnala le criticità. Il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova si è soffermato sul tema con un post pubblicato sul suo profilo ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Luca80093108 : RT @Russ_Eman: Bella sta dittatura sanitaria. Chiedi autorizzazione per manifestazioni no-green-pass, te le autorizzano e ti chiudono pure… - ivanacristofane : RT @borghi_claudio: Noto con piacere che dopo mesi di mutismo ASSOLUTO del M5S, insensibile anche ai miei appelli su esentare dal green pas… -