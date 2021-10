Green pass al lavoro, la bozza del Dpcm: come funzionano i controlli, cosa non può fare il datore di lavoro (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sarà un’app dedicata alle aziende per il controllo quotidiano del Green pass, obbligatorio sul posto di lavoro dal prossimo 15 ottobre. Secondo quanto emerge dalla bozza del Dpcm, il ministero della Salute renderà disponibili per i datori di lavoro delle funzioni specifiche per effettuare i controlli in azienda. L’obbligo coinvolge sia i lavoratori del settore pubblico che quello privato: in entrambi i casi chi si presenterà sul posto di lavoro senza certificato verde anti-Covid risulterà assente non giustificato, quindi resterà a casa e senza stipendio. Tra i chiarimenti contenuti nella bozza del Dpcm, il governo Draghi prevede la possibilità di controllare il ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sarà un’app dedicata alle aziende per il controllo quotidiano del, obbligatorio sul posto didal prossimo 15 ottobre. Secondo quanto emerge dalladel, il ministero della Salute renderà disponibili per i datori didelle funzioni specifiche per effettuare iin azienda. L’obbligo coinvolge sia i lavoratori del settore pubblico che quello privato: in entrambi i casi chi si presenterà sul posto disenza certificato verde anti-Covid risulterà assente non giustificato, quindi resterà a casa e senza stipendio. Tra i chiarimenti contenuti nelladel, il governo Draghi prevede la possibilità di controllare il ...

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Stefano85626727 : RT @MediasetTgcom24: Green pass, Beppe Grillo: lo Stato paghi i tamponi per i lavoratori, serve pacificazione #beppegrillo - ippolit54874962 : @umanesimo la condivisibile posizione del sindacato alternativo USB -