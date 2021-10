Green pass al lavoro, ecco il dpcm su controlli e sanzioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi Mario Draghi firmerà il decreto che contiene le linee guida destinate alle pubbliche amministrazioni che da venerdì dovranno fare rispettare l'obbligo di Green pass per i propri dipendenti. Il dpcm, che passerà anche dalla scrivania dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, prevede che a controllare i propri dipendenti sia il datore di lavoro. controlli e software Per il controllo, sarà possibile utilizzare il software messo a punto dai ministeri della Salute, dell’Innovazione, dell’Economia, con l'assistenza tecnica di Sogei, che tramite la scansione della tessera sanitaria dà la possibilità di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute, permettendo in questo modo un controllo quotidiano della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi Mario Draghi firmerà il decreto che contiene le linee guida destinate alle pubbliche amministrazioni che da venerdì dovranno fare rispettare l'obbligo diper i propri dipendenti. Il, cheerà anche dalla scrivania dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, prevede che a controllare i propri dipendenti sia il datore die software Per il controllo, sarà possibile utilizzare il software messo a punto dai ministeri della Salute, dell’Innovazione, dell’Economia, con l'assistenza tecnica di Sogei, che tramite la scansione della tessera sanitaria dà la possibilità di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute, permettendo in questo modo un controllo quotidiano della ...

