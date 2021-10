Green Pass al lavoro dal 15 ottobre, le regole del nuovo Dpcm (Di martedì 12 ottobre 2021) Via libera al nuovo Dpcm, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, sulle regole per il Green Pass da presentare sui luoghi dove si va al lavoro, dal 15 ottobre. Ai fini del controllo del Green Pass si prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source“. In sostanza: una app che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze“. Chi deve avere il Pass “Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa“, spiega il Governo nel decreto di oggi, una speciale facoltà spetta ai soggetti “preposti alla verifica” del Pass. Essi “possono” richiederlo ai lavoratori ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021) Via libera al, firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, sulleper ilda presentare sui luoghi dove si va al, dal 15. Ai fini del controllo delsi prevede l’uso “di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source“. In sostanza: una app che si può “integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze“. Chi deve avere il“Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa“, spiega il Governo nel decreto di oggi, una speciale facoltà spetta ai soggetti “preposti alla verifica” del. Essi “possono” richiederlo ai lavoratori ...

